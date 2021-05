Biographie de Audrey

Audrey a 30 ans et est responsable de la conciergerie.

Avant d’arriver au Camping Paradis, Audrey a vécu en Bretagne et a déjà travaillé dans un camping.



Côté caractère, Audrey voit la vie avec un filtre "rose" : le bonheur avant tout !

Pour elle, tout est permis pour aider les campeurs du moment qu'ils soient « heureux », elle sur-positive.

Parfois, les autres membres de l'équipe se moquent d’elle sur sa capacité à ne rien dramatiser.



Son petit truc : elle croit aux vertus des pierres et de leur effet sur la santé et le moral.