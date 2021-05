Biographie de Audrey

Audrey - 31 ans de Poitiers (86)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Just Can't Get Enough" - Depeche Mode



Audrey découvre la musique à l’âge de 10 ans, grâce au film « Les Blues Brothers » où elle se surprend à rêver de chanter comme les divas de l’époque, dans les pianos-bar.

Gardant les pieds sur terre, elle entame, quelques années plus tard, des études dans le social et la petite enfance, sa 2ème passion.



Si la jeune femme est aujourd’hui éducatrice pour jeunes enfants, elle fait également partie, depuis 10 ans, d’un groupe avec 4 musiciens qu’elle appelle « les Garçons », et

avec lequel elle se produit sur plusieurs scènes, proposant des musiques de la Nouvelle-Orléans des années 30 à 50.



En participant à The Voice, Audrey se lance un défi personnel. Pour la 1ère fois, elle monte seule sur scène, sans son groupe mais toujours accompagné de son éventail, en

proposant un titre qui sort de son répertoire de prédilection.

Grâce à sa voix atypique et son univers bien à elle, la jeune femme veut surprendre les coachs.

Julia Paul VS Audrey - « Rolling In the Deep » (Adele) --> Audrey sauvée aux battles par son coach Zazie



Audrey – « J’ai la mémoire qui flanche » (Jeanne Moreau) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> Audrey sauvée par Mika



Direct 1 du 20 mai 2017 : Audrey nous offre une reprise de « The Shoop Shoop Song » de Betty Everett.



Direct 2 du 27 mai 2017 : Audrey nous livre une interprétation de « La plus belle pour aller danser » de Sylvie Vartan en direct



Demi-finale du 3 juin 2017 : Audrey reprend « Grace Kelly» (Mika) - éliminée aux portes de la demi-finale