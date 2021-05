Biographie de Audric

Audric - 18 ans - LE MANS (72)

C’est un amoureux du métier : « Je préfère m’exprimer avec des fleurs qu’avec des mots ».

Audric est un apprenti modèle, qui depuis toujours rêve de devenir fleuriste parce qu’il est « né pour être artisan ». Ses amis le décrivent comme : « Gentil, souriant, attachant, précis et déterminé ». Très émotif, il a tendance à se dévaloriser.

FORMATION / PARCOURS

Audric a « attrapé le virus » après un stage de 3ème, effectué dans la boutique où il travaille aujourd’hui. Il a passé son CAP et a débuté sa 2ème année de BP en septembre dernier. Malgré son jeune âge, il a déjà participé à plusieurs concours : la Clayrton’s Academy (2ème), les régionales MAF (médaille d’or).

SON UNIVERS

Audric aime créer des bijoux et des accessoires floraux. Il s’inspire beaucoup de la mode. Ses compositions sont toujours délicates, élégantes. Il aime le « luxe décalé, détourné » et en fait sa marque de fabrique.

ENJEU PERSO

Après son apprentissage, Audric aimerait se former auprès des plus grands.

Avec ce concours, il espère aussi prouver qu’il a sa place dans l’élite de la profession.

Gagner l’émission pourrait lui permettre de participer à des concours internationaux et se former à l’étranger.