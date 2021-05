Biographie de Aurélie

Bonjour, je suis Aurélie, la petite nouvelle... Après avoir longtemps travaillé sur des bateaux de croisière, un univers très surfait, j'avais besoin de m'en éloigner pour revenir à des valeurs plus simples et c'est pourquoi j'ai postulé au Camping Paradis. Ma candidature a été retenue et je suis donc aujourd'hui hôtesse d'accueil de cet établissement aux côtés de toute l'équipe..

Mon arrivée et mon intégration n'ont pas été des plus simples : en effet, j'ai débarqué juste après le départ d'Ariane, qui a laissé Tom et le reste de l'équipe complètement bouleversés.

Personne n'était donc vraiment disposé à m'accueillir et à s'occuper de moi au début, mais très vite, une vraie complicité s'est installée entre Tom et moi, car nous nous sommes découverts de nombreux points communs... et je crois que je ne le laisse pas complètement insensible...