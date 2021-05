Biographie de Aurélie

Aurélie

Sa problématique : Je suis traumatisée par les hommes



Son parcours : Les Marseillais et Les Anges.



Sa personnalité : La jeune femme a été découverte dans « Les Marseillais en Thaïlande » et « Les Ch'tis VS Les Marseillais : La Revanche ». Elle a également participé à la saison 8 des Anges. Après une courte relation avec Julien tanti, Aurélie se met en couple dans les Anges 8 avec Dimitri Delavegas puis Andréane Chamberland auprès de qui elle a fait son coming-out. Après une relation de 7 mois avec le rappeur Usky, Aurélie est fraichement séparée et célibataire !



Son parcours amoureux : Abandonnée par son père, Aurélie est en recherche perpétuelle de cet amour qu’elle n’a pas eu. Elle se dit amoureuse de l’amour mais n’est encore jamais tombée réellement amoureuse. Son problème avec les hommes : elle ne les aime pas pour ce qu’ils sont mais pour le sentiment que leur amour lui procure. Elle est consciente de rechercher l’affection qui lui manquait tant et compte bien sur l’aide de Lucie pour enfin accepter l’abandon d’un père qu’elle n’a jamais eu…



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés : Aurélie attend de recevoir enfin l’amour qu’elle n’a jamais eu. Du fait de son abandon, la jeune femme ne fait absolument pas confiance aux hommes. Effrayée par les relations en général, elle se considère comme excessive dans toutes ces précédentes histoires.