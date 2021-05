Biographie de Aurélie (sa jeune collègue)

Aurélie arrive au collège à 24 ans pour son premier poste. Elle a passé le CAPES avec 2 ans d’avance.

C’est une enfant précoce qui ne s’est jamais sentie aussi bien qu’à l’école, alors même qu’elle était le souffre-douleur de ses camarades.

Elle démarre sa carrière de prof de français à peu près dans les mêmes conditions : elle est prête à tout pour faire partager sa passion pour la connaissance, mais a beaucoup de difficultés à imposer son autorité aux élèves, et à gagner le respect de ses collègues.



Aurélie est une geek. Elle a des connaissances encyclopédiques autant en histoire (avec une prédilection pour l’Antiquité et le Moyen Age), en mythologie, que dans l’univers des jeux vidéo. Ses références sont Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Dr Who, les contes, la littérature gothique… Elle comprend vite qu’il vaut mieux qu’elle évite de le faire valoir devant ses collègues. Ça pourrait être un atout pour ses relations avec les élèves, mais sa bizarrerie et ses kilos en trop lui compliquent la tâche.



Après des débuts difficiles, Aurélie trouve ses marques et apporte au collège une fraîcheur, une vision du monde parfois naïve, souvent décalée, mais toujours volontaire et positive. Elle est déroutante, singulière, bavarde, pose des questions incongrues qui déclenchent le rire ou la stupéfaction… Mais sous son apparente naïveté, elle a une intelligence ultra rapide, une clairvoyance étonnante, et une forme de sagesse qui blufferont souvent ses collègues – Sam en particulier. Son enthousiasme et son regard qui semble éternellement neuf sont des contrepoints salutaires à ceux des autres profs, souvent blasés ou fatalistes.