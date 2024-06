Aurélien, 37 ans

Agent commercial immobilier, Vienne (86)



Aurélien est à 37 ans à la tête d’une famille recomposée de 5 enfants !

Ses « loulous » comme il les appelle lui demandent beaucoup d’énergie et de temps ! Il gère la maison et les petits, mais quel bonheur pour lui de les aider à bien grandir.

Plus jeune il était coureur, spécialiste du sprint.

Aurélien veut retrouver la sensation d’aller au bout de lui-même : Koh Lanta sera la plus grande course de sa vie !