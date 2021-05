Biographie de Aurélien

Aurélien est un grand timide. Depuis toujours, le jeune homme chante en cachette, dans sa chambre. A l’âge de 16 ans, lors d’une soirée entre amis, il décide de se lancer et interprète « One » de U2. Devant l’enthousiasme de son entourage, il prend conscience qu’il veut faire de la scène et crée alors son groupe de Pop/Folk avec lequel il se produit régulièrement aujourd’hui. En parallèle de la musique, le jeune homme est vendeur dans un magasin de peinture mais rêve de pouvoir vivre de sa passion. Manquant encore de confiance en lui, The Voice est l’occasion pour Aurélien de n’être jugé que sur sa voix et de se prouver qu’il a bien sa place dans la musique.

Auditions à l'aveugle :

"Natural Blues" – Moby