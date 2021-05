Biographie de Aurelle

Aurelle - 24 ans d'Ivry sur Seine (94)



Titre interprété "Dis-moi" - BB Brunes



Aurelle chante depuis son plus jeune âge. Pendant longtemps, elle ne fredonne qu’un seul titre en boucle : « Partir là bas » du dessin animé La Petite Sirène.



Très énergique, la jeune femme fait partie, en parallèle de son travail dans le marketing, d’un orchestre avec qui elle se produit dans plusieurs événements, le week-end.



Même si elle adore chanter, elle manque de confiance en elle. Pour cette jeune fille pragmatique, la musique fait encore partie du domaine du rêve.



Pour Aurelle, The Voice est donc l’occasion de jauger son niveau et d’avoir un avis professionnel sur sa voix.



Elle compte bien se démarquer en dévoilant ses talents de rappeuse sur le titre « Dis-moi » des BB Brunes.



Pour les battles, Ry’m et Aurelle chantent « For Me Formidable » de Charles Aznavour. Ry'm remportera sa place pour l'épreuve ultime.