Biographie de Aurore

Aurore - 36 ans - CAPELLE-LES-GRANDS (27)



Aurore est une artiste dans l’âme : « Petite, je voulais un métier pour créer, faire du joli ». Attirée par le design et le théâtre, elle se décide finalement pour la fleuristerie, afin de mieux concilier travail et vie de famille.

Hyperactive de nature, très bavarde, elle rigole beaucoup et n’est pas très organisée. Elle a du mal à se canaliser.

FORMATION / PARCOURS

Son CAP à la Piverdière en poche, Aurore devient formatrice et passe son BP en 2012. Après avoir sillonné la France, elle travaille aujourd’hui comme employée fleuriste.

SON UNIVERS

Aurore ose tout ! En concours, c’est la spécialiste des hors-sujet. Elle imagine des associations florales qu’on ne voit nulle part (bouquets avec des pneus, tables-aquarium, coiffures florales improbables). A tel point qu’un concours a un jour crée une catégorie spécialement pour elle… Elle excelle par ailleurs dans l’univers du mariage et a vu l’un de ses bouquets de mariée récompensé de la Pétale d’Or. Surnommée « la magicienne » par ses collègues et ses clients, elle ne recule devant aucun défi.

ENJEU PERSO

Aurore aimerait passer son BM pour être formatrice, car selon elle : « On apprend beaucoup plus en apprenant aux autres ». Elle n’a pas vraiment l’esprit de compétition, elle se lance un défi personnel.

Aurore aimerait devenir formatrice et développer son atelier.