Biographie de Ava Baya

Ava Baya, 21 ans de Paris (75)





Cette parisienne de 21 ans ne chante seulement que depuis 1 an.

Sportive de haut niveau, Ava se voyait grande gymnaste aux JO mais tout prend fin suite à la dissolution de son équipe et l’arrivée de son bac.



Face à l’arrêt brutal de sa passion, la jeune fille se rend compte qu’elle a besoin de « mettre sa rage autre part ». Elle se tourne alors vers le théâtre et la musique. De nouveau, elle se sent exister et comprend que sa place est sur scène.



Aujourd’hui, Ava se lance un défi: participer à The Voice même si elle ne chante que depuis 1 an, pour savoir ce qu’elle vaut.





A son audition à l'aveugle, Ava Baya interprète « La Foule » - Edith Piaf

Pour son épreuve des KO, Ava Baya a interprété La Thune (Angele) - Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles dans l'équipe de Julien Clerc

Pour l'épreuve des Battles, Pierre Danaë VS Ava Baya sur New Soul (Yael Naim). Julien Clerc, leur coach, a décidé d'éliminer Ava Baya et de garder Pierre DanaË pour les grands shows en direct.