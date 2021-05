Biographie de Awa Sy

20 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Mamma Knows Best", Jessie J.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE FANNY MENDES : "Respect" (Aretha Franklin)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Quand on a que l'amour" (Jacques Brel)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Bang Bang " (Cher)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Le Blues du Business Man" (Starmania)



Awa commence le chant, à l'âge de 11 ans, grâce à sa mère qui l'inscrit à son premier cours pour l'aider à vaincre sa timidité.

Le chant la transforme et lui permet d'être beaucoup plus ouverte aux autres. Depuis, la jeune fille enchaîne les concours de chant et termine finaliste à de multiples reprises. Très influencée par le R'n'B, la Soul et la variété française, Awa est une vraie show girl.



Aujourd'hui, a tout juste 20 ans, Awa participe à The Voice dans l'espoir de convaincre les coachs, en transmettant son énergie débordante uniquement à travers sa voix.