Biographie de Axel

AXEL - 12 ANS - LESNEVEN (29)





TEAM MATT





Grâce à sa maman, passionnée de karaoké, Axel commence à chanter très jeune. A la maison, le jeune garçon fait des petits duos avec elle mais n’est encore jamais monté sur une grande scène. A 9 ans, il décide d’apprendre, en autodidacte, le piano. De nature plutôt timide, The Voice Kids représente pour lui, un véritable défi. « Pour l’instant ma scène c’est ma maison…là je vais passer à The Voice Kids, c’est pas le même niveau ! Aujourd’hui je ne rêve que d’une chose, que les coachs me disent « JE TE VEUX!! » Pour son Audition à l’Aveugle, il monte sur scène avec le titre d’Imagine Dragons, « Radioactive », et espère bien convaincre au moins l’un des 3 coachs.





AUDITION A L'AVEUGLE :

IMAGINE DRAGONS - "Radioactive"





BATTLES :

COEUR DE PIRATE - "Comme des enfants"