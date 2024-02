Aya, incarnée par Johanna Boyer, est la seconde de Barbara dans la cuisine du bar Le Mistral. Férue de mode, elle adapte ses tenues vestimentaires pour se créer un style. Très ambitieuse, Aya a des rêves plein la tête et elle est très exigeante envers elle-même. Elle cherche coûte que coûte à devenir la meilleure dans son domaine et pense qu’elle doit constamment se battre pour imposer sa personnalité et sa créativité.