Biographie de Azania Noah

38 ans - New York (États-Unis)



TITRE CHANTÉ : "Rise Like a Phoenix", Conchita Wurst

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE LEAH : "Halo" (Beyoncé)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Aimer jusqu'à l'impossible" (Tina Arena)



Née à Boston de parents Sierra Léonais, Azania grandit dans la double culture africaine et américaine. Elle découvre sa passion pour le chant à l'âge de 6 ans, mais c'est en regardant un clip de Whitney Houston qu'elle décide d'en faire son métier.

Depuis, cette chanteuse, auteur-compositeur, a parcouru la planète et donné plus de 800 concerts à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Canada. Installée à Genève, elle a participé à de nombreux festivals de musique, dont le Montreux Jazz Festival.

En 2011, elle décide de retourner vivre aux États-Unis et s'installe à New York. Chanteuse de profession, elle souhaite aujourd'hui être reconnue.



Pour The Voice, Azania revient en Europe, avec pour objectif de conquérir le coeur des français.