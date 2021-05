Biographie de Azize Diabaté

A tout juste douze ans, il passe son premier casting de cinéma aux côtés de plus de deux cents candidats. Résultat : il obtient le rôle-titre en interprétant Mitraillette dans le film La Cité Rose, une comédie dramatique réalisée par Julien Abraham sur son propre quartier de la Seine-Saint-Denis. Grâce à son interprétation, il est repéré et tourne en 2014 dans le téléfilm Le Family Show avec Firmine Richard ou dans la série Nos Chers Voisins.



Dans la foulée, le jeune comédien prête sa voix à Adama dans le film d’animation de Simon Rouby, une fresque historique.

Après une apparition dans le long métrage Je suis à vous tout de suite de Baya Kasmi en 2015 et les séries à succès Une famille formidable ou Alice Nevers, il endosse l’un des personnages principaux de la série événement de TF1 : Les Bracelets rouges. Il y campe Medhi, un adolescent à la fois drôle et expansif. Avec son franc-parler et sa candeur, il fait fondre tous ceux qui le côtoient. A l’image d’Azize Diabaté !