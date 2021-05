Biographie de B.Demi-Mondaine

B.Demi-Mondaine est auteure, compositrice et interprète. Très jeune, elle arrête l’école et se rapproche du milieu «underground». Elle commence à écrire ses propres textes, qu’elle décide, par la suite, de mettre en musique. Celle qui se décrit comme ayant eu «plusieurs vies toujours liées à la musique et à la poésie» vit aujourd’hui de sa passion et se produit dans des bars parisiens. Approchée plusieurs fois par les équipes de casting, la jeune femme a toujours refusé de participer à The Voice, par peur du décalage avec son milieu musical. Si B.Demi-Mondaine est aujourd’hui sur la scène des Auditions à l’aveugle, c’est pour répondre aux attentes de son fils, convaincu que sa mère a sa place dans l’aventure.





Auditions à l’aveugle :

Baby did a bad bad thing – Chris Isaak