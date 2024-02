Mariée à Patrick et mère de Léa, Babeth jouée par Marie Réache, est aussi dévouée envers sa famille que ses patients. Cette infirmière libérale investie, qui a ouvert son cabinet médical avec sa fille, la docteure Léa Nebout, et le docteur Gabriel Riva. Elle ne supporte pas l’injustice et le fait toujours savoir, quitte à s’attirer des ennuis. La mauvaise foi peut même devenir son alliée lorsqu’elle lui permet de se tirer d’un mauvais pas. Elle vit désormais en colocation dans un grand appartement avec sa fille, Léa, et son gendre, Jean-Paul Boher.