Biographie de Bart Vallorta

Bart Vallorta (Hector Langevin)

Fils de feu Fabrice Vallorta et Flore Vallorta

Petit-fils de Léonard et Elisabeth Vallorta

Neveu d’Eddy Vallorta

Bart est un bon garçon, très bien élevé. Il est sensible et doux. Il est plutôt timide avec les filles. C’est un romantique. Inséparable de son ami Maxime Delcourt, il n’est pas aussi révolté que ce dernier. Ils sont charmants dans deux styles différents. Un brin “suiveur“ avec Maxime qu’il aide dans son activisme éco-guerrier, mais sans jamais se mouiller. Il pratique aussi le kite surf mais moins que Lyès et Maxime, là aussi il est suiveur. C’est un bon pote toujours là pour rendre service, faire la fête et déconner. Il n’est pas très bon à l’école, il est tout juste passable tous les ans.

Ado sympa et à l’aise en société, Bart a toujours regretté d’être fils unique, et trouve au club nautique une famille d’adoption qui complète parfaitement sa famille biologique qu’il aime profondément, même s’il la trouve parfois un peu trop coincée. Bien sûr, ne pas avoir connu son père a créé un manque, mais il est reconnaissant à sa mère de ne jamais avoir remplacé ce papa devenu mythique. Fabrice jouait de la guitare, Bart aussi. Il aimait la photo, Bart est devenu un pro de la vidéo et a créé le site web du centre, où on visionne aussi bien les exploits sportifs du club, que des clips qu’il réalise avec ses potes… et dont le plus souvent le talentueux Lyès est au cœur.





SA BACK-STORY





Bart est troublé par la mort de son ami Lyès. Il essaie de convaincre Maxime d’arrêter ces conneries d’actions écolo, il y a déjà eu trop de dégâts. Mais il ne peut s’empêcher d’aider son ami qui veut poursuivre le combat.





Margot l’accuse de l’avoir violée quelques semaines plutôt lors d’une fête au club nautique. Elle le menace avec une arme. Il est interrogé par Karim qui finit par l’innocenter et trouver le véritable coupable.





Il apprend le pacte que Flore et Anna ont passé et donc que Flore n’est pas sa véritable mère. Cette nouvelle le perturbe totalement, il ne sait plus à qui se fier.





Il est un peu perdu entre ses deux mères (Flore et Anna) et sa grand-mère qui se montre distante.





Bart apprend qu’il est le seul compatible pour le don d’organe qui pourrait sauver Judith. Il est effrayé par l’opération mais finit par accepter. Malheureusement, il ne pourra pas donner son rein à cause d’une infection.





Bart se réconcilie avec Margot et une relation amoureuse débute entre eux.





Il se lie à Grégory (Mathieu Vannier), avec lui, il découvre le domaine et l’amour des vignes. Bart est maintenant décidé à reprendre le domaine et faire fructifier son héritage.





Au début, très en colère de découvrir que Grégory (Mathieu Vannier) et Flore ont une relation, il est très vite soulagé lorsque Grégory lui explique qu’il est sincèrement amoureux de sa mère. Alors, quand la véritable identité de Grégory est dévoilée, Bart fait tout pour convaincre sa mère de lui pardonner.





Bart est agacé par le jeu de l’ange qui accapare tous ses amis et surtout Margot. Il trouve le jeu absurde et refuse d’y jouer. Des tensions naissent dans leur relation avec Margot, cette dernière lui reproche de passer trop de temps à travailler au domaine et de ne pas s’intéresser à ses défis.





Lorsque les parents décident de contrer le jeu de l’ange, Bart leur prête main-forte. Il crée un faux profil d’ado pour Flore, Chloé et Sandrine afin qu’elles puissent piéger l’Ange Noir.





Bart découvre la photo de Maxime et Margot qui s’embrassent. Il va demander des explications à Maxime qui lui explique que c’était lié aux défis du jeu de l’Ange.





Bart et Margot finissent par rompre.





Bart se rapproche de Sara. Il prend peur lorsqu’il réalise que Sara a déjà beaucoup d’expériences sexuelles alors que lui est vierge. Il panique un peu mais Sara le rassure. Il est très heureux, il trouve que c’était génial. Il s’en vante à Dylan qui lui révèle avoir surpris une conversation entre Sara et sa sœur que cela ne s’est pas s’y bien passé pour Sara.





Quand Dylan lui apprend que Sara n’a pas été convaincue par leur première fois, Bart suit le conseille de son pote et rencontre une escort’ pour en savoir plus sur les filles. Sara les surprend lors de leur entrevue mais finit par lui pardonner quand elle comprend qu’il ne s’est rien passé entre eux. Le couple décide de se faire confiance.





Il comprend que Flore a un nouvel amour dans sa vie, bien qu’elle essaye de rester discrète. Il finit par rencontrer Thomas lors d’un diner et à l’apprécier. Quand il se rend compte que Flore a raconté à Thomas qu’il n’était pas prêt à ce qu’ils habitent tous les trois, alors qu’elle ne lui a pas demandé son avis, Bart ne comprend pas. Il confronte sa mère qui s’excuse : elle a menti à Thomas car c’est elle qui n’est pas prête à franchir ce cap.





Bart s’amuse du fait que Dylan se croit surdoué. Il conseille à Jessica de l’emmener consulter un psy pour tester la douance de son frère.





Il est le confident de Maxime dans son histoire avec Noé et le couvre lorsqu’il fugue avec le bébé.





Il est d’abord énervé lorsqu’il surprend Maxime et son ex Margot en train de s’embrasser avant de leur donner sa bénédiction au nouveau couple.





Lorsqu’Anna se rapproche de lui pour rattraper le temps perdu, il est touché quand elle se met à s’intéresser à son travail dans les vignes. Elle finit par lui offrir 17 cadeaux pour compenser les 17 anniversaires qu’elle a passés loin de lui.





Il accuse les jumeaux d’avoir dépensé l’argent que leur ont donné leurs parents en vue du voyage scolaire à Rome, ce qui risque de compromettre le voyage de tous les élèves. Jessica le met alors face à son confort d’ado privilégié : cet argent ils ne l’ont jamais dépensé car ils ne l’ont jamais eu, leurs parents sont trop fauchés. Il essaye alors de récolter de l’argent pour payer le voyage des jumeaux, sans succès. Heureusement, un sponsor trouvé par Mme Nabel leur permet de payer les billets.