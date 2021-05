Biographie de Basile Boli

«Je ne sais pas perdre»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Mon neveu, avec lequel j’ai fait un pari, m’a convaincu. Amputé de la jambe gauche, il a été soutenu par l’Association Entr’Aide qui a lancé en 2013 le projet «Une lame pour courir» qui conçoit des prothèses spécialisées pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans. Une fois la prothèse posée, la vie repart et ces enfants peuvent à nouveau penser au sport. J’ai vu en ma participation l’opportunité d’aider médiatiquement et financièrement l’association. Je soutiens également l’OM Fondation qui œuvre beaucoup pour la population de la région marseillaise. Je souhaite aussi me faire plaisir et donner de l’amour. J’ai toujours dansé. J’ignore si j’ai le rythme dans la peau mais j’adore danser en famille.





Quels sont vos atouts pour gagner ?

C’est simple, je ne sais pas perdre ! Je suis discipliné et prêt à aller jusqu’au bout. Et si Vincent Moscato me lance un défi, je le relèverai ! Je m’entraîne régulièrement en faisant de la course, des abdos… Quand on est sportif professionnel, l’effort physique intense est l’une des clés pour aborder sereinement n’importe quelle compétition.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?



Je souhaite qu’elle me guide le mieux possible avec la même ambition que moi : gagner. J’espère aussi qu’il y aura une certaine fluidité dans nos gestes. Avec Danse avec Basile, l’aventure ne fait que commencer !