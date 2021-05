Biographie de Bastien Beaufils

Mon mari, cet inconnu

Bastien est un père de famille follement amoureux de sa femme Eva, et très présent pour leurs deux enfants Max et Salomé.

Chef de son entreprise, il s’adonne au rugby, mais la majorité de son temps libre il le passe avec les siens, seul vrai refuge depuis qu’il s’est « brouillé » avec ses parents et sa soeur.

Pour Eva, Max et Salomé, il serait prêt à tout. Alors comment expliquer cette mystérieuse et soudaine disparition ?