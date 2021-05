Biographie de Bastien

23 ans - Bouches-du-Rhône (13)

A à peine 23 ans, Bastien a déjà l’étoffe d’un adulte. Endurci depuis son plus jeune âge, il a su se prendre en main. Lui qui tient à son indépendance et supporte mal l’autorité, est aujourd’hui devenu son propre patron. Ce Marseillais mûr et sympathique veut montrer qu’un jeune est capable d’aller au bout de Koh-Lanta. Et pour y parvenir, il ne fera pas de cadeau !