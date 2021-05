Biographie de Bastien Laval

Bastien Laval (Joffrey Platel)

Chef de clinique à l’hôpital de Sète, Bastien, 30 ans, est le médecin d’Anna et l’aide à retrouver la mémoire. Sérieux et très professionnel, il sait également se montrer blagueur et n’hésite pas à taquiner sa collègue Victoire. C’est un charmant charmeur.





SA BACK-STORY





Il est le médecin d’Anna. Il l’aide à retrouver la mémoire.





Victoire pense qu’il est le mystérieux inconnu qui la drague, ce n’est pas le cas mais cela amuse beaucoup Bastien qu’elle ait pu le penser.





Il aide Victoire à se séparer de Franck et à travailler sur sa thèse.





Il s’occupe de Léonard qui s’est fait tirer dessus et de Judith en attente de sa greffe.





Emma, une patiente lui fait du gringue. Lorsqu’elle sort de l’hôpital, il commence à sortir avec elle ce qui agace Victoire. Il avoue à Victoire qu’il est amoureux d’Emma.





Victoire réclame sans cesse l’aide Bastien, il ne peut s’empêcher de toujours voler à son secours. Cela agace Emma qui se retrouve en plan à plusieurs reprises et qui finit par le quitter.





Emma a très mal pris cette séparation et a décidé de se venger de Bastien en placardant une photo de lui nu dans la salle d’attente de l’hôpital et en l’envoyant à tous les contacts de Bastien. Elle porte également plainte contre Bastien, l’accusant de harcèlement et mettant ainsi en cause l’hôpital. Victoire organise la défense de Bastien et encourage les médecins à témoigner en faveur de Bastien.





Fabienne, la mère de Bastien, débarque à l’improviste. Elle se montre très envahissante et veut savoir si Bastien a une fiancée et prévoit de lui faire des petits-enfants rapidement. Pour la rassurer, Bastien lui ment et fait croire à sa mère qu’il a effectivement quelqu’un. Fabienne est enchantée et tient à la rencontrer. Pris de court, Bastien demande à Victoire de jouer la petite-amie parfaite. Le diner avec Fabienne semble se passer à merveille, Victoire a réponse à tout mais lorsqu’elle s’éclipse, Fabienne dit à Bastien qu’elle déteste Victoire et qu’elle préfèrerait même qu’il soit gay. Bastien n’ose pas le dire à Victoire qui l’apprend plus tard par Fabienne.





Bastien apprend que sa mère est enceinte de Philippe qui était le meilleur ami de son père. Il est bouleversé par la nouvelle et le prend très mal. Il essaie de convaincre sa mère d’avorter mais elle refuse. Il finit tout de même par la soutenir dans son choix.





Fabienne revient à Sète pour des examens de contrôle, elle pense toujours que Bastien et Victoire sont ensemble. Elle veut alors s’installer chez eux. Bastien convainc Victoire de continuer à jouer le jeu et de les laisser sa mère et lui s’installer quelques jours chez elle. Bastien se prend au jeu. Mais Fabienne finit par découvrir le pot-aux-roses.





Victoire pousse Bastien à dire la vérité à Fabienne à leur sujet, mais Bastien n’y arrive pas. Fabienne découvre par elle-même qu’ils ne sont pas un vrai couple.





Bastien conseille à Alex d’aller voir un psy pour surmonter son traumatisme suite à sa séquestration par Tiphaine, et lui déconseille d’entreprendre une traversée de l’Atlantique en bateau.





Bastien est jaloux lorsque Victoire flashe sur Etienne, son ancien camarade de classe devenu beau gosse. Mais c’est lui qui finit par se rapprocher d’Etienne, suscitant ainsi la jalousie de Victoire.





Bastien refuse de fêter Noël à La Rochelle malgré l’invitation de sa mère. Il décide de prendre une garde le soir du réveillon et ment à Victoire pour esquiver son invitation à fêter Noël chez Sandrine. Victoire est vexée quand elle découvre qu’il lui a menti. Bastien ne parvient à lui dire la vérité au sujet de sa phobie de Noël : ses grands-parents sont morts ce soir-là dans un accident de voiture. C’est Tristan qui dévoile la vérité à Victoire qui décide alors de passer le réveillon avec lui à l’hôpital pour lui donner de bons souvenirs de Noël. C’est ce soir-là qu’ils s’embrassent et tombent dans les bras l’un de l’autre.





Bastien et Victoire décident de devenir sex friends, et s’imposent des règles strictes dans leur relation. Mais Bastien a des sentiments pour Victoire qu’il n’ose pas lui avouer. Il décide donc de respecter à la lettre les règles qu’ils se sont imposées, et invente même à Victoire une fille avec laquelle il aurait couché le soir du Nouvel an pour la rendre jalouse. Il s’en veut alors de lui avoir menti et décide de lui avouer son amour. Mais alors qu’il s’apprête à lui faire sa déclaration, Victoire lui annonce qu’elle prépare un dossier pour finir son internant à Paris. Plus tard, elle lui avoue que cette histoire d’internat était un mensonge et lui déclare son amour pour lui. Bastien est aux anges, ils décident de se mettre en couple. Ils ont du mal à cacher leur relation très longtemps à l’hôpital et se font démasquer par leurs collègues. Bastien annule un weekend entre potes prévu dans les Alpilles avec Tristan. Victoire lui reproche d’avoir fait un tel sacrifice pour elle, car elle ne serait pas prête à faire la même chose de son côté. Vexé, il se met à lui faire la tête jusqu’à ce que Victoire ne vienne s’excuser.





Suite aux dénonciations du corbeau, Bastien confirme à Marianne qu’il a bien gardé le secret de la greffe de Judith et que ce n’est pas lui l’auteur des messages.





De son côté, Anna le soupçonne d’être l’auteur des dénonciations du corbeau car le message a été envoyé de son poste. Il nie : il était en salle d’opération à ce moment-là.





Bastien est chagriné à l’idée que Victoire ne veuille pas se marier avec lui pour le moment. Elle le réconforte en lui expliquant qu’elle a envie de s’engager avec lui mais qu’elle a besoin de prendre son temps. Elle insiste pour que Bastien la rejoigne le soir-même à une soirée entre copines. Mais lui a prévu une soirée cocooning à la maison. Fabienne vient le déranger pour lui annoncer qu’elle est enceinte d’une petite fille, alors qu’il continue de recevoir des messages de Victoire qui le presse de la rejoindre à sa soirée. Il cède mais n’arrivera pas à la soirée, victime d’un accident de voiture en chemin. Il se retrouve dans le coma, victime d’une hémorragie intracérébrale massive et d’un hématome qui lui comprime le cerveau. Ses chances de se réveiller sont très minces et une opération très risquée. L’opération s’avère rapidement impossible du fait de la taille de l’hématome qui a beaucoup augmenté. Fabienne décide alors de le transférer à La Rochelle, au grand désespoir de Victoire.