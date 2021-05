Biographie de Bastien

22 ans



Son secret : "Je suis l'alibi du couple" Julien et Sophia

Compte Facebook @lilbastos

Compte Twitter @bastiengrimal

Compte Instagram @imlilbastos

Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Il est Français et vit à New York

Il est mannequin et mesure 1m88

Il est célibataire

Il a pour habitude de se tatouer lui même

Il aime les brunes naturelles

Il est séducteur et joueur

Il a pratiqué tous les sports de la terre entière mais les a tous abandonnés quand il n’arrivait pas au niveau pro

Sa maman était prof de sport



Dans le programme ?



Impassible, joueur, don juan, beaucoup d’esprit, spirituel, jusqueboutiste. Il n’en demeure pas moins ultra compétiteur.