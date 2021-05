Biographie de Battista Acquaviva

30 ans - Île Rousse (Corse)



TITRE CHANTÉ : "Le psaume de David" - Chant traditionnel corse

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE RANY BOECHAT : "Hijo de la luna" (Mécano)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Greensleeves" (Chanson traditionnelle)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " A Whiter Shade Of Pale " (Procol Harum)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "S'il suffisait d'aimer" (Céline Dion)



Originaire de l'île de Beauté, Battista est entourée, dès son plus jeune âge, de grandes voix du monde entier. Son père, amateur de musique et directeur de festival, l'initie aux chants corses. Elle est rapidement marquée par les choeurs d'hommes et par l'émotion qui s'en dégage. Pour parfaire sa technique, elle suit de nombreuses formations à Paris auprès de chanteuses baroques.

Aujourd'hui, elle donne des concerts à travers le monde avec pour unique objectif celui de transmettre sa passion au public.

Pour elle, qui aime chanter des morceaux classiques à la manière corse, The Voice est l'occasion de montrer son savoir-faire et de mettre en avant sa technique particulière.