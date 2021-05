Biographie de Béatrice Raynaud

Béatrice Raynaud (Sophie Michard)

Divorcée, directrice et gérante de l’hôtel Le Colombier, Béatrice, est une femme de 43 ans active et entreprenante. Soucieuse du bien-être de sa fille Sara, elle la soutient après la perte tragique de son petit ami Lyès.





SA BACK-STORY





Elle aide Sara à faire son deuil de Lyès, son petit-ami. Elle la conseille avec bienveillance, lorsque celle-ci croit retomber amoureuse.





Elle a de plus en plus de mal à comprendre Sara et ses sautes d’humeur. En effet, sa fille est totalement absorbée par le jeu de l’ange. Lorsque Sara est arrêtée par la police et s’accuse du meurtre d’Audrey Beltram et de l’agression de Renaud Dumaze, Béatrice en vient à craindre que sa fille soit le Master du jeu. Sara est heureusement rapidement innocentée. Béatrice voit d’un mauvais oeil la relation qui s’amorce entre sa fille et Lucas. Elle aimerait que sa fille se tienne à l’écart de ce garçon, qu’elle juge peu fréquentable.





Elle apprend qu’elle est atteinte par une maladie auto-immune : la maladie de Wilson. Guy est de retour à Sète. Après 10 ans d’absence, il n’est pas très bien accueilli par Béatrice et Sara. Guy jure avoir changé. Béatrice, toujours sous son charme veut le croire et lui donne une seconde chance. Mais Guy recommence à la frapper. Leïla essaye de l’aider à s’en sortir, mais face au rapprochement entre Sara et son père, Béatrice craint de rompre leur complicité et préfère se voiler la face.