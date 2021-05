Biographie de Beehann

Née d’un père bassiste et d’une mère amatrice de spectacles musicaux, Beehann baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. De nature réservée, elle s’enferme dans sa chambre et revisite les chansons d’artistes français et internationaux.



A l’âge de 18 ans, elle intègre une chorale gospel semiprofessionnelle. Elle obtient son 1er solo et réalise qu’elle veut en faire son métier. De fil en aiguille, cette acharnée du travail participe à de nombreux concerts dans de grandes salles parisiennes et part en tournée dans toute l’Europe avec une chanteuse américaine, Jo Ann Pickens. Ces années d’expérience et de nombreuses formations en poche lui permettent d’être à la tête d’une chorale pendant 10 ans.

En 2015, Beehann concrétise un de ses rêves d’enfant en obtenant un rôle dans la comédie musicale « Dirty Dancing » avec qui elle entame une tournée nationale. Aujourd’hui, The Voice représente pour elle, l’occasion de se lancer dans une carrière solo et de partager ses influences musicales.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Think » (Aretha Franklin)

en battle face à Ana Ka, Beehan est éliminée sur le titre Set Fire to the Rain d'Adele