Biographie de Ben Schnetzer

Il est l'un des visages de la nouvelle série « La Vérité sur l’affaire Harry Quebert ». Ben Schnetzer se glisse dans le rôle de Marcus Goldman, un écrivain en mal d’inspiration. Un rôle fort pour l’acteur, déjà aperçu dans plusieurs films et séries télévisées.





C’est peut-être le rôle de sa vie. Celui qui fera décoller sa carrière. Ben Schnetzer, déjà aperçu dans plusieurs films sur grand écran à l’instar de La Voleuse de livres en 2013 ou encore Snowden et Goat en 2016 dans lequel il incarnait le personnage de Brad Land, revient avec ce nouveau projet, inspiré et adapté du roman de Joël Dicker. Sous la direction de Jean-Jacques Annaud, Ben Schnetzer s’est ainsi glissé dans le rôle de Marcus Goldman, un jeune écrivain en panne d’inspiration après le succès de son premier roman. Il décide alors de se ressourcer et vaincre le syndrome de la page blanche chez son vieil ami et ancien auteur Harry Quebert dans le New Hampshire. Une fois revenu de ce voyage, il découvre avec horreur que son ami a été arrêté par la police après la découverte d’un corps enterré sur sa propriété. Une jeune femme prénommée Nola Kellergan est décédée trente-trois ans plus tôt. Une mort suspecte qui bouleverse ainsi la ville mais aussi ses habitants.

Fort de ses expériences passées sur le grand écran, Ben Schnetzer a aussi été choisi par Xavier Nolan pour son prochain film, Ma vie avec John F. Donovan, dont la sortie au cinéma est prévue le 13 mars prochain. L’acteur âgé de 28 ans est ainsi entouré de plusieurs figures du cinéma à l’instar de Natalie Portman, Kit Harington (Game of Thrones), Sarah Gadon vue dans Les Enquêtes de Murdoch entre 2009 et 2011 mais aussi Jacob Tremblay (Wonder, The Predator) et Susan Sarandon.

Peu connu du grand public, Ben Schnetzer a pourtant une importante communauté de fans. Suivi par près de 30 000 abonnés sur son compte Instagram, l’acteur partage régulièrement des clichés de son quotidien sans jamais évoquer véritablement sa vie privée. Pour autant, ses parents ne sont pas de simples inconnus : son père Stephen Schnetzer est un acteur américain reconnu pour avoir joué dans divers soap operas, alors que sa mère Nancy Snyder a remporté le prix Clarence Derwent pour ses rôles au théâtre.