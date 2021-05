Biographie de Bénédicte

Le couple Bénédicte / José n'a pas résisté à l'arrivée du séduisant Franck, pour lequel Bénédicte a eu un véritable coup de foudre. Mais leur passion n'a pas durée et elle est retourné auprès de son premier amour: José. Jeune mariée, Bénédicte a laissé la gestion du restaurant à Olga pour s'occuper de la maison d'hôtes. Sa fille vit avec son père en Suède ce qui lui laisse le temps de préparer l'ouverture. Mais un drame survient: José est blessé et frôle la mort. Heureusement il est sauvé et leur couple ressortira de cette épreuve encore plus uni. Suite à une infidélité de Béné, leur mariage explose. Chacun essaye de refaire sa vie. Bénédicte fait la rencontre de Frédéric et tombe éperdument amoureuse de lui. Cependant, elle tombe enceinte de Tom avec qui elle a une histoire sans lendemain avant de rencontrer Frédéric. Ce dernier lui conseille de garder le bébé mais sous les conseils d’Hélène, elle décide d’avorter. Plus tard, Frédéric la quitte pour ne pas compromettre sa mission d’espion. Elle a du mal et s’en remettre et pleure dans les bras de Jimmy.