Biographie de Benoit

26 ans - Tours



Son secret : "Je suis en couple avec Charlène"



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Benoît est capricorne, et mesure 1m80, il est conseillé commercial.

Benoît est un grand compétiteur, un stratège né, qui a l’habitude de la concurrence.

Benoît est un ancien professionnel de football.

Ce n’est pas un garçon qui montre ses sentiments, et pourtant c’est un garçon sensible et attachant.