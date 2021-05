Biographie de Bernard Laporte

Bernard Laporte effectue son retour sur TF1.



En 1999, il était déjà consultant pour notre chaîne lors du fabuleux exploit de l’équipe de France face aux All Blacks (43-31) en demi-finale de la Coupe du monde. A l’époque, il comptait déjà deux titres de champion de France. Un avec Bordeaux-Bègles comme joueur (1991) et l’autre comme entraîneur du Stade Français (1998).

Sélectionneur du XV de France de 1999 à 2007, il amène les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2007 et 2011, battus à chaque fois par l’Angleterre.

Nommé manager du RC Toulon en 2011, il réalise un triplé historique en coupe d’Europe (2013,2014,2015).



Personnage incontournable du rugby français, il brigue désormais la présidence de la fédération.