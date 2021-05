Biographie de Betty Moreno

Betty Moréno (Lou Jean)

Petite-fille de Roch Moréno

Fille de Sylvain et Christelle Moréno

Petite sœur de Dylan et Jessica Moréno

Une ado lucide et intelligente, très discrète, qui n’a pas beaucoup d’amis et se pose beaucoup de questions… Elle est complexée et se vit comme le vilain petit canard de la famille (ce que les jumeaux lui rappellent à longueur de temps). Betty a un secret : ses chansons qu’elle écrit et fredonne en cachette. Proche de ses parents qui la soutiennent chacun à leur façon. Très complice avec son grand-père dont elle adore le sens de l’humour.

SA BACK-STORY





Très complexée, vis-à-vis de sa sœur Jessica, elle est mal dans sa peau et écrit des chansons seule dans son coin. Son grand-père le découvre et montre ses écrits à ses parents. Il veut inscrire Betty à un concours de talent. Au début, Betty n’est pas d’accord pour y aller mais finit par se laisser convaincre par son grand-père.





Sur scène, c’est la révélation, elle s’est sentie à l’aise et tout le monde a adoré sa chanson, elle a même gagné le prix. Lorène, un agent artistique, l’a repérée et lui propose un rendez-vous.





Betty y va sans l’autorisation de ses parents mais prise par le trac, elle s’enfuit en courant laissant Lorène en plan. Après ce premier rendez-vous catastrophique, Betty, avec l’aide de Judith, réussit finalement à convaincre Lorène de lui proposer un contrat mais ce sont ses parents qui doivent le signer. Après maintes et maintes tergiversions, ses parents finissent par signer le contrat.





Mais Betty n’est pas au bout de ses peines car si elle veut devenir une grande chanteuse, il va falloir qu’elle s’améliore et prenne des cours avec une vieille prof hyper autoritaires et aux répliques assassines qui va lui mener la vie dure.





Betty s’est fait virée du cours du Dragon, elle ne le dit pas à ses parents. Elle décide de chanter dans la rue pour s’exercer.





A la rentrée, elle est surprise d’être reconnue au collège.





En perm, Jessica découvre que Betty fait les devoirs d’autres élèves sans se faire payer. Jessica lui propose alors d’être son « agent », de négocier pour elle le tarif des devoirs en échange d’un pourcentage. Jessica profite de la naïveté de Betty pour soutirer un plus gros pourcentage. Elle lui fait croire que leurs parents se sont endettés et qu’elle leur donne de l’argent. Betty le découvre et décide de virer Jessica et d’engager Dylan à sa place. Betty prend de l’assurance et se la joue bad-ass avec Dylan. Des élèves s’en prennent à eux. Heureusement, Jessica est là pour les défendre. Sandrine finit par tout découvrir et prévient Christelle et Sylvain.





Betty craque pour Maxime. Elle tente de se rapprocher de lui en s’intéressant à la cause animalière, mais rien n’y fait. Maxime la considère comme une enfant et lui met un râteau.