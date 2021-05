Biographie de Betty Patural

Depuis toujours, Betty Patural, 22 ans, entretient avec la musique une relation qu’elle décrit comme fusionnelle. Elle commence en apprenant le violon dès l’âge de 3 ans mais rapidement elle se tourne vers le piano, véritable révélation et commence également la guitare. Le chant arrive, lui, plus tard, à l’adolescence. Accompagnée de son papa guitariste, elle fait ses premières scènes dans sa ville natale. Après le bac, la jeune fille décide de partir étudier les musiques actuelles à Nancy. A partir de là, sa vie n’est que musique : elle fait partie d’un groupe avec lequel elle se produit, écrit ses propres textes et donne des cours de piano en parallèle. Pour Betty, qui considère que «les émotions se transmettent au-delà des sens, de la vue», « The Voice » est un moyen de partager sa musique avec le public. Elle interprète ce soir un titre qui est venu tout naturellement à elle, en jouant du piano : «La chanson des vieux amants» de Jacques Brel.





Auditions à l’aveugle :

La chanson des vieux amants – Jacques Brel