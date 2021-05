Biographie de Betyssam

BETYSSAM - 14 ANS - REIMS (51)





TEAM MATT





Betyssam chante depuis qu’elle est toute petite. Pour s’accompagner, la jeune fille apprend, en autodidacte, le piano et la guitare. Il y a 3 ans, elle découvre par hasard, sur internet le « Cup Song », qui consiste à reproduire un rythme avec un gobelet. Depuis, elle s’entraîne régulièrement avec sa professeur de musique du collège. Cet année, Betyssam a intégré le conservatoire de musique de Reims où elle fait de la batterie et du xylophone. Betyssam se présente sur la scène de The Voice Kids avec le titre « Rather Be », accompagnée uniquement de son gobelet. « Pour moi c’est un défi de chanter sans l’orchestre car c’est compliqué de garder le rythme, de chanter et de ne pas faire tomber le gobelet. » Avec cette prise de risque, cette jeune élève de 3ème souhaite ainsi surprendre les coachs.





AUDITION A L'AVEUGLE :

CLEAN BANDIT - "Rather be"





BATTLES :

DAVID GUETTA FT ZARA LARSSON - "This one's for you"





DEMI-FINALE :

PATRICK BRUEL - "Café des délices"