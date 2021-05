Biographie de Beverly

Son parcours :

CARRE VIIP - IDV 3 et 4 - LES PRINCES DE L’AMOUR - LA VILLA DES COEURS BRISES 3 - LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES

Sa personnalité :

Beverly se décrit comme une jeune fille capricieuse, droite dans ses bottes et sérieuse en amour. Passionnée de chant et de mode, on retient avant tout sa spontanéité et son humour décalée. Beverly assume son petit grain de folie tout en gardant la tête sur les épaules. Elle rêve de gérer son business et sa vie de famille comme sa maman, son seule modèle et repaire.



Son parcours amoureux :

Beverly rêvait d’un parcours amoureux sans faute comme ses parents, mais les mauvaises rencontres s'enchaînent. Amoureuse de l’amour, la jolie blonde veut à tout prix croire au prince charmant et se donne toutes les chances de vivre sa Love Story idéale… mais le casting est foireux et les princes trop aventureux. Beverly a finalement trouvé l'amour dans La villa des coeurs brisés 3, où elle a rencontré Vivian. Les deux tourtereaux forment un couple explosif mais vivent une histoire passionnelle depuis un an. Ensemble, ils tentent l'aventure La villa : la bataille des couples et sont prêts à tout donner. D'ailleurs, ils se voient déjà comme les grands gagnants !



Ses motivations pour La Villa : la bataille des couples

Beverly s'est mise au sport il y a un an, mais elle ne compte pas sur ses capacités physique pour gagner l'aventure. La jolie blonde mise sur la stratégie. Elle souhaite bien s'entendre avec les autres candidats afin de ne pas être éliminée. Si jamais son duo remporte les 50 000 euros à la fin de l'aventure, elle souhaite mettre cet argent de côté afin de s'acheter un appartement.