Biographie de Bilel Beddiar

Bilel Beddiar (Atmen Kelif)

Mari de Leila Beddiar

Père de Soraya, Noor et feu Lyès Beddiar

Oncle de Yasmine

Homme intelligent et sérieux dans son travail, très bon mari et très bon père. Quelqu’un de posé et calme.

Salarié au domaine Vallorta depuis 25 ans, Bilel a toujours été un employé modèle, travailleur et satisfait de ce boulot en pleine nature, aux côtés d’un homme qui au fond lui ressemble : amoureux de la terre, et peu bavard quand il n’est pas dans son rôle de maire. Entre les deux hommes une amitié discrète s’est installée.





SA BACK-STORY





Son quotidien est bouleversé par la mort de son fils Lyès lors de l’explosion des 2 bateaux. Il fait son deuil.





Lorsque sa femme Leila apprend qu’Anna est enceinte de Lyès, Bilel tente de la dissuader de prendre contact avec la jeune femme. Il pense qu’il vaut mieux la laisser tranquille. Mais Leila ne peut résister et invite Anna qui se fait renverser en bas de chez eux.





Bilel est profondément touché lorsqu’il apprend qu’Eddy est l’assassin de son fils.





Bilel est soupçonné de la tentative d’assassinat sur Léonard mais est très vite innocenté.





Alors qu’il range le hangar du domaine, il tombe d’une échelle qui avait été trafiquée et se blesse grièvement. Il est persuadé que c’est Mathieu qui a fait ça et le confie à Lucie.





Bilel et Leila pensent que Soraya a un petit-ami. Bilel tient à savoir qui c’est. Il s’impose lors d’un rendez-vous amoureux. Il fait la connaissance de Nicolas et l’apprécie beaucoup. Pensant faire plaisir au couple, Bilel leur organise des sorties, leur réserve des tables dans de beaux restaurants… Puis lorsqu’il invite Nicolas à diner chez eux, ce dernier tient des propos déplacés vis-à-vis de Soraya. Bilel ne le supporte pas et le vire violement de chez lui. Soraya lui promet de rompre. Mais le comportement de Nicolas n’était en réalité d’une comédie pour que Bilel cesse de s’immiscer dans leur couple. Plus tard, Bilel voit Nicolas en train d’embrasser une belle blonde. Il se confie à Leila, il trouve Nicolas un peu culotté de sortir avec une nouvelle jeune fille si tôt après avoir rompu avec leur fille. Leila lui révèle qu’en réalité, ils n’ont pas rompu et qu’il doit parler de ce qu’il a vu à sa fille.





Il participe au concours du plus beau sapin de Noël. Sa grande rivale est Sandrine qui a remporté le concours plusieurs années de suite. Il essaye de soudoyer Christelle, censée présider le championnat, mais Sandrine l’emporte une fois de plus. Beau joueur, il finit par inviter sa rivale à passer le réveillon chez lui.





Bilel découvre que Soraya lui a menti pour ne pas le peiner de ne pas pouvoir assister à son anniversaire le 1e janvier. Mais il finit par s’amuser des cachoteries de sa fille et à lui pardonner.





Bilel propose à Rémy, le petit ami de Soraya, de venir vivre avec eux. Leïla appréhende : elle se voit mal partager son quotidien avec un collègue de travail. Finalement, la cohabitation se passe plutôt bien mais lorsque le jeune couple décide de prendre un appartement à eux, Soraya ne sait pas comment l’annoncer à son père qui a très peur de voir sa fille quitter la maison…