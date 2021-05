Biographie de Bilal

Bilal

Sa problématique : Je me lasse très vite des femmes



Son parcours : Les Ch’tis.



Sa personnalité : Le jeune homme, découvert dans « Les Ch’tis dans la Jet Set » et « Les Ch’tits VS les Marseillais », s’est aussi fait connaître pour ses aventures avec Kim Glow et Aurélie Dotremont, l’ex de Julien Bert. Charmeur, dragueur et tchatcheur, Bilal est un as dans l’art de la séduction mais pas forcément celle de la franchise. Le jeune homme se lasse rapidement de ses histoires. Il enchaîne donc les conquêtes sans véritablement trouver chaussure à son pied.



Son parcours amoureux : Blessé par sa dernière histoire sérieuse, Bilal n’arrive plus à s’engager ni à faire confiance. Délaissé par son ex compagne durant l’hospitalisation et le décès de sa sœur, Bilal n’a toujours pas digéré cette trahison qui aujourd’hui, est toujours enfouie… Depuis la tragédie, son passé et la rancœur le hantent, tout comme sa haine qui est peut-être cause de son détachement sentimental…



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés : Bilal se lasse très vite de ses conquêtes qu’il accumule. N’ayant pas réussi à régler sa problématique de son côté, il sait désormais qu’il a besoin d’aide pour avancer. Il compte sur les coachings de Lucie et sur l’entraide du groupe, déjà formé, pour comprendre son propre problème et tenter de le régler.