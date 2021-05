Biographie de Bilal

Bilal, 15 ans, a choisi de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori en interprétant "Rise like a Phoenix" de Conchita Wurst.

Depuis tout petit, Bilal aime la musique et plus particulièrement le R’n’B et le hip-hop. C’est en voyant le clip de Michael Jackson « Thriller », qu’il a un déclic. Sa mère l’inscrit au conservatoire, où dans un premier temps, il prend des cours de piano, de guitare et de théâtre.

Le chant : « c’est la suite logique de toutes ces activités ». Il est, aujourd’hui, en horaires aménagés dans une école de chant et de danse. C’est encouragé par Némo, finaliste de la saison 1 de The Voice Kids, qu’il se lance le défi de passer les Auditions à l’Aveugle. S’il s’agit de son premier concours, il se sent aujourd’hui prêt et assez solide.