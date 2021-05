Biographie de Billy Boguard

A l’âge de 17 ans, Billy Boguard découvre, dans le chant, un moyen d’exprimer sa colère suite à la séparation de ses parents. Il intègre un groupe de métal, univers musical qui agit, pour le jeune homme, comme une thérapie, lui permettant d’exprimer des émotions négatives en criant. Par la suite, il s’ouvre à d’autres genres de musique et se trouve dans un style complètement différent : le Folk. Aujourd’hui, Billy a 24 ans et travaille en tant que caissier dans un supermarché mais ne lâche pas de vue son rêve de vivre de la musique. Il considère sa participation à « The Voice » comme la parfaite opportunité pour atteindre son objectif de vie. Il souhaite surprendre les coachs en s’accompagnant de sa guitare et de son harmonica.





Auditions à l’aveugle :

Heart of Gold – Neil Young