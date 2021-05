Biographie de Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu est un consultant sport pour TF1 depuis 2009. Il commente, en compagnie de Christian Jeanpierre, les matchs de l'Equipe de France de football ainsi que les grands événements du ballon rond (Coupe du Monde, Euro de football)

Il est devenu consultant sportif après une grande et fructueuse carrière de footballeur professionnel. Vainqueur des plus grands trophées (Coupe du monde 1998 avec l'Equipe de France, Ligue des Champions 2001 avec le Bayern Munich), il n'a pris sa retraire qu'en 2006 après près de vingt ans de carrière qui l'a vu aller des Girondins de Bordeaux jusqu'au Bayern Munich en passant par l'Olympique de Marseille et l'Athletic Bilbao.

Dès 2006 et l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel, Bixente Lizarazu entame très vite sa reconversion dans les médias : après un passage chez Canal Plus entre 2006 et 2009, il rentre dans le groupe TF1 à la rentrée 2009 afin de donner son analyse sur les matchs de l'Equipe de France. En parallèle, il anime "Club Liza" sur RTL, ce en continu depuis 2009, et collabore régulièrement avec le journal L'Equipe.







Les dates-clé de Bixente Lizarazu

PARCOURS DE FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL

Carrière et palmarès en club :

1987 - 1996 : Girondins de Bordeaux

- Champion de France de D2 1992

- Finaliste Coupe UEFA 1996

- Elu trois fois Meilleur arrière gauche du Championnat de France

1996 - 1997 : Athletic Bilbao (Espagne)

1997 - 2004 / Jan. 2005 - 2006 : Bayern Munich (Allemagne)

- Champion d'Allemagne 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006

- Ligue des Champions 2001

- Coupe Intercontinentale 2001

- Coupe d'Allemagne 1998, 2000, 2003, 2005, 2006

- Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998, 1999, 2000, 2004

- Elu quatre fois Meilleur défenseur de Bundesliga, le championnat allemand 2004 - Janv. 2005 : Olympique de Marseille





Carrière et palmarès en Equipe de France :

97 sélections entre 1992 et 2004 (2 buts)

- Vainqueur de la Coupe du Monde FIFA 1998

- Champion d'Europe de l'UEFA EURO 2000

- Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2001 et 2003





ACTIVITES MEDIAS

Eté 2000 : Présentateur pour France 2 de l'émission "La nature des champions"

2006 - 2009 : Consultant pour Canal Plus sur la Ligue des Champions et pour le "Canal Football Club"

Depuis 2006 : Consultant pour le journal L'Equipe

Depuis 2008 : Animateur du "Club Liza" sur RTL depuis la rentrée 2009

Depuis 2009 : Consultant pour TF1 sur les matchs de l'Equipe de France de football Intervenant régulier sur l'émission "Téléfoot"





PASSIONS / DIVERS

Surf, plongée sous-marine, photographie, jiu-jitsu brésilien

Novembre 2003 : Création de l'association "Liza pour une mer en bleus" qui oeuvre pour la protection du littoral et des océans

Avril 2007 : Publication du livre "Bixente" (éditions Grasset)

Mai 2007 : Sortie du DVD "Merci Beaucoup Und Au Revoir", en collaboration avec Nathalie Cuman, retraçant les 100 derniers jours de sa carrière de footballeur





DISTINCTIONS PERSONNELLES

1995 : Membre d'Honneur de la Surfrider Fondation.

1998 : Légion d'Honneur

2001 : Désigné meilleur arrière gauche du monde par la FIFA

2009 : champion d'Europe (vétéran) de Jiu-jitsu brésilien