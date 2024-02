Cécilia Hornus incarne Blanche Marci dans la série "Plus Belle La Vie, encore plus belle". Une femme agréable, douce et généreuse. Elle a longtemps été professeure de français, ce qui peut lui donner par moment, un côté autoritaire. Fougueuse, cette femme passionnée hésite pourtant à dévoiler certains aspects de sa personnalité, de peur des commérages.