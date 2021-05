Biographie de Boris Ehrgott

Boris Ehrgott, journaliste et producteur de 40 ans présentera la 3ème édition de la plus emblématique émission de dating en France : Bachelor, le gentleman célibataire.



Reporter ou encore animateur radio, notre nouveau maître de cérémonie possède de multiples cordes à son arc. Chaque semaine pendant 3 ans, Boris Ehrgott a présenté l’émission 88 minutes diffusée sur la chaîne Direct 8. Un late show à l’américaine au cours duquel il a reçu pas moins de 700 personnalités.



À partir de 2011, il devient l’animateur vedette de Green Trip, la première émission sur l’environnement et le voyage en format grand reportage, diffusée sur Ushuaïa TV.



Fort de cette expérience solide, le présentateur saura être une oreille attentive pour Marco, le Bachelor, le gentleman célibataire. Il l’accompagnera et recueillera ses impressions au fil de l’aventure. Rendez-vous sur NT1 tous les lundis à 20h55 à partir du lundi 29 février 2016.

