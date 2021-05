Biographie de Bulle

Bulle, 32 ans d'Aras (62)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Quand j'étais chanteur" - Michel Delpech



Ce jeune homme de 32 ans a commencé la musique un peu par obligation, poussé par sa mère pour apprendre le piano.

Le déclic arrive plus tard lorsque, dans un cours de chant à l’école, Bulle interprète une chanson de Renaud. Sa professeur de chant le remarque et lui propose d’intégrer

une comédie musicale. Pendant 3 ans, il se produit dans sa région.



Au lycée, il se découvre une passion : monter des comédies musicales puis quelques temps plus tard, un groupe de rock.

Le jeune homme a toujours aimé s’occuper d’artistes et les produire, et c’est ainsi qu’à 24 ans, il commence à travailler dans une maison de disques, mettant de côté le chant.



Déterminé et passionné, Bulle décide aujourd’hui de réaliser son rêve: devenir lui-même un artiste.

Avec sa voix singulière, qu’il qualifie de « juvénile », il espère surprendre les coachs de The Voice.

Bulle VS Gianni Bee - « Goodbye My Lover » (James Blunt) (Saison 6) --> Bulle éliminé aux battles par son coach Florent Pagny