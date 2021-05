Biographie de Camila & Zion Luna

CAMILA ET ZION LUNA - 12 ANS ET 14 ANS - QUÉBEC (CANADA)

Camila et Zion Luna, âgés respectivement de 12 et 14 ans, forme un duo frère-sœur.

Nés en Espagne, ils ont grandi à Cuba et vivent aujourd’hui à Québec. Partout où ils ont vécu, ils ont chanté et se définissent comme des « voyageurs de la musique ». Ils se présentent à de nombreux concours et l’an dernier, à peine installés à Montréal, ils participent à « La Voix Junior », où ils arrivent en finale. Pour montrer à nouveau que la musique n’a pas de frontières, le duo traverse aujourd’hui l’Océan.

Camila et Zion Luna espèrent que les coachs et le public français ressentiront la connexion qui les lient. Pour leur audition à l'aveugle ils ont choisi de chanter la célèbre chanson « Chain To The Rythm » de Katy Perry.