Biographie de Camille Esteban

Camille Esteban 19 ans des Montils (41)



Titre interprété "Dans le noir" - Diams



Depuis toute petite, Camille écoute de la musique grâce à son papa mais c’est seulement il y a 4 ans, qu’elle se met à la guitare et au chant, se produisant dans des bars de sa région.

Aujourd’hui, cette fan de rap suit des études pour être professeur d’espagnol mais rêve de percer dans la musique.

Premier soutien de sa fille, c’est son papa qui l’inscrit secrètement au casting de The Voice.



Camille se lance un défi ce soir, en proposant du rap sur la scène de The Voice. La jeune fille souhaite casser les clichés de ce style musical qui lui est cher et espère convaincre les coachs avec une version plus en douceur de la chanson « Dans le noir » de Diams.





Shaby VS Camille Esteban - « Cheap Thrills » (Sia) (Saison 6)



--> Camille volée aux premières battles par M Pokora



--> éliminée aux deuxièmes battles par M Pokora qui vole un nouveau talent