Biographie de Camille Hardouin

Camille Hardouin, 32 ans de Paris (75)





Camille Hardouin est une amoureuse des mots. Passionnée de lecture depuis toute petite, elle passait ses nuits à dévorer des livres.

Cette dessinatrice et compteuse d’histoires aime donc raconter des récits. Grâce à ses chansons, elle veut partager de l’émotion et toucher les gens.



La jeune femme de 32 ans considère The Voice comme un « monde qui s’ouvre, où tout est possible ».



Ce soir, Camille veut nous raconter son histoire en chantant. Elle reprend « Ne me quitte pas » de Jacques Brel en acoustique, juste avec sa guitare.





A son audition à l'aveugle, Camille Hardouin interprète « Ne me quitte pas » - Jacques Brel

Pour son épreuve des KO, Camille Hardouin a interprété I Put A Spell On You (Jay Hawkins) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles