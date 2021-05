Biographie de Camille Lellouche

28 ans - Vitry-sur-Seine (94)



TITRE CHANTÉ : "Papaoutai" - Stromae

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE JEREMY CHARVET : "Le petit bal perdu" (Bourvil)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Survivor" (Destiny's Child)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Tous Les Mêmes " (Stromae)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "You Know I'm No Good" (Amy Winehouse)



Camille a toujours eu la fibre artistique.

Depuis des années, la jeune femme partage son temps entre ses deux passions : la musique et la comédie. Elle commence le piano à l'âge de 4 ans, et c'est en s'accompagnant au chant qu'elle réalise qu'elle veut en faire son métier.

Attirée également par la comédie, elle s'inscrit à des cours de théâtre. De castings en castings, Camille enchaîne les rôles, notamment au cinéma.

Plus qu'un coup de pouce, The Voice est, pour Camille, un véritable challenge, l'occasion unique de montrer à tous sa vraie personnalité.