Biographie de Camille Lou

Camille Lou a tout juste 18 ans quand elle sort son premier album, intitulé La Grande aventure. Un album qu’elle a enregistré et produit avec l’aide de son professeur de guitare. Son talent est repéré et elle est choisie pour faire les premières parties d’artistes comme Cœur de Pirate.

Camille Lou tape dans l’oreille de Dove Attia et lui propose de passer les castings pour une nouvelle comédie musicale : 1789, les amants de la bastille. Elle interprètera Olympe, la servante de Marie-Antoinette. A la fin de la tournée, elle en profite pour se consacrer à quelques projets solos puis participe à une autre comédie musicale : La Légende du roi Arthur. Elle joue Guenièvre au côté de Florent Mothe.

En 2016, elle participe à Danse avec les Stars. Camille Lou aura pour partenaire Grégoire Lyonnet.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont dansé une rumba sur "Purple rain" (Prince).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont dansé une samba sur "Bootylicious" (Destiny's Child).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une danse contemporaine pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Iron » (Woodkid).



PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un charleston pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur "I Got A Women" (Ray Charles).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un tango pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Santa Maria ».

PRIME DU 19 NOVEMBRE 216 : Un chacha pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « I Follow River » (Lykke Li).

PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Un jive pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Wake Me Up » (Wham !) suivi d'un Jazz Broadway sur « My Heart Belongs to Daddy» (Marilyn Monroe).

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Une rumba en trio pour Camille Lou, Grégoire Lyonnet et Alizée sur « Ma Benz » (Les Brigitte) suivi d'une valse sur « Je vole» (M Sardou/Louane).



PRIME DU 10 DECEMBRE 2016 : Un pasodoble pour Camille Lou et Grégoire avec Jean-Marc Généreux sur « Ianuarii » suivi d'un quickstep pour leur 2è danse sur « Candyman»



FINALE DU 16 DECEMBRE 2016 : un foxtrot pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Life On Mars » (David Bowie) suivie d'une danse « rédemption » aux rythmes d'un jazz Broadway sur « My Heart Belongs to Daddy» (Marilyn Monroe) puis pour départager le couple gagnant Camille Lou et Grégoire dans Freestyle, l’ultime danse de sur les « Wings »





Camille Lou et Grégoire Lyonnet finiront deuxième couple de la compétition















Artus et Marie Denigot finiront 3è couple de la compétition