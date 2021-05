Biographie de Camille

Camille, 16 ans de Rueil-Malmaison (92)





Passionnée de musique et de chant, Camille apprend sa participation aux Auditions à l’Aveugle par Nikos, directement sur le plateau de The Voice.



Depuis son plus jeune âge, cette lycéenne de 16 ans joue du piano puis intègre une filière musique au collège.

Pour cette grande timide, la musique est un moyen de s’exprimer.



Fan de l’émission, Camille réalise ce soir son rêve en montant sur la scène.





Pour son audition à l'aveugle, Camille interprète Leave A Light On (Tom Walker)

Pour son épreuve des KO, Camille a interprété Viens on s'aime de Slimane - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles