Biographie de Candice

21 ans, Isère (38), Championne de wakeboard,



Koh Lanta a fait grandir Candice, elle reste une jeune fille mais l’aventure l’a faite murir ! Aujourd’hui en plus de son très bon niveau sportif, elle sait à quoi s’attendre et ne veut pas se faire surprendre par les stratégies.

Elle aspire à se mesurer à ceux qui lui ont donné envie de faire Koh Lanta !

Candice s’en veut énormément d’avoir échoué à l’Orientation, la dernière marche avant les Poteaux, la pire des positions ! Elle veut rattraper cet échec et prouver qu’elle peut aller encore plus loin et gagner !



Candice a été éliminée au 7è conseil de ce combat des héros, sortie par la tribu réunifiée.



Néanmoins, Candice fait partie du jury final qui a pour mission de désigner par vote le grand gagnant de ce combat des héros.

Son parcours précédent:

19 ans, Isère (38) - Koh Lanta l’Ile au Trésor 2016, Eliminée à l’Orientation

Si Candice est la benjamine de cette édition, il faudra se méfier d’elle !

Derrière son sourire juvénile se cache une grande compétitrice au mental d’acier.

Étudiante, elle pratique également le wakeboard au plus haut niveau. Vice-championne d’Europe, elle fait partie des meilleures au monde dans sa discipline.

Sur Koh-Lanta, Candice veut encore atteindre les sommets. Et elle ne se laissera intimider par personne !